"Оранжевый" уровень опасности объявили в Белоруссии из-за гололедицы

В Белоруссии объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с гололедом и снегопадом. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды в субботу, 10 февраля.
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