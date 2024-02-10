"Оранжевый" уровень опасности объявили в Белоруссии из-за гололедицы

В Белоруссии объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с гололедом и снегопадом. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды в субботу, 10 февраля.