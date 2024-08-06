Брошенный нашими бойцами на нейтральной полосе Т-54 с «мангалом» для перевозки десанта, 2024 год Появившийся в какой-то момент в зоне СВО наш танк с развитой дополнительной, самодельной защитой – «царь мангал» (жаргонизмов в адрес этой конструкции было придумано немало, но этот, наверное, самый распространённый), стал настоящей сенсацией и информационной бомбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"
- ИА Новороссия. "Будем брать Россию – и уруским конец. Вам один выбор – самоубийство": Мигрант предрёк "многонациональное будущее" страны
- Секреты Министерства просвещения РФ: деньги российские, история таджикская, "оккупанты" русские
Свежие комментарии