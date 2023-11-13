Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 2 часть

Лорд граф Артур Бальфур рыцарь Ордена Подвязки , премьер-министр Британии, на фото 1925 года, и письмо, которое он отправил английскому лорду барону Ротшильду , где выразил идею создания в Палестине государства Израиль .
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