Все, что вы хотели (и не хотели) знать об эскорте. Помните фильм «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс? Героиня Робертс не только оказывала Гиру услуги сексуального характера, но и помогла ему преодолеть многие внутренние барьеры и страхи.
Эскортницы поделились с Ксенией Собчак секретами профессии
Комментарии
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С
Странник
господи, а что эта особь не знала про про секс-эскортниц? да вы поспрошайте у любителей, они вам расскажут, что собчак могла делать в постели в 90 и в начале 2000.....😀 они нашли друг друга...свое всегда тянется к своим
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12 час.
Владимир Ушкал
Больной всегда ищет сочувствующего!
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11 час.
Святослав Сюткин
вы правы на 100%.Ей бы попиариться - галоша!
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10 час.
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