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Малькевич раскритиковал допуск американского журналиста-русофоба на прямую линию с Путиным

Малькевич раскритиковал допуск американского журналиста-русофоба на прямую линию с Путиным

Политнавигатор Журналисту NBC News Киру Симмонсу свой вопрос о пропавшем 12 лет назад в Сирии американце нужно задавать главарю вооруженной оппозиции и лидеру группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористической и запрещенной в России) Абу Мухаммад аль-Джулани.

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Комментарии
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Людмила Редько
Чего все так распереживались? Скорбный разумом журналюга выглядел очень бледно на фоне ВВП, причем тот его знатно потролил - предложил подумать, а потом еще задать второй вопрос, но умишка на второй вопрос не хватило и он просто сбежал (есть видео бегства). Т.е. Путин САМ предложил ответить на животрепещущий вопрос, а журналист просто сбежал!
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10 час.
Виктор Хмель
Это же закон природы. Есть умные, хитрые и сильные медведи. А есть трусливые, предпочитающие падаль гиены. Есть русские и есть американцы.
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5 час.
ЮрийОгневед Литовченко
но в итоге Путин его размазал под мольберт расписал, так, нет...🤣👍
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4 час.

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