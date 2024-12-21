Малькевич раскритиковал допуск американского журналиста-русофоба на прямую линию с Путиным

Людмила Редько

Чего все так распереживались? Скорбный разумом журналюга выглядел очень бледно на фоне ВВП, причем тот его знатно потролил - предложил подумать, а потом еще задать второй вопрос, но умишка на второй вопрос не хватило и он просто сбежал (есть видео бегства). Т.е. Путин САМ предложил ответить на животрепещущий вопрос, а журналист просто сбежал!