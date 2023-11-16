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Актрису Железняк сняли с главной роли, а Поплавскую — с должности главы жюри из-за поддержки СВО

Актрису Железняк сняли с главной роли, а Поплавскую — с должности главы жюри из-за поддержки СВО

Юрий Кот Фото КП   Недавно на международном форуме «Сохраним жизнь» выступала актриса Олеся Железняк — мама четверых детей, актриса, ведущая программы, посвященной церковным праздникам, на телеканале «Спас».

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Комментарии
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Виктор Михайлов
Поплавская снималась в 39 фильмах!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Что твориться в Росударстве Российском? У нас такие режиссёры на государственные деньги снимают кино? А губернатор Пермского края ещё работает? А вообще у нас в стране есть реальный Хозяин или как?
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22 мин.
Мариша См
Сняли и правильно сделали! Патриотишки тоже мне!
Ответить
13 мин.

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