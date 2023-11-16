Актрису Железняк сняли с главной роли, а Поплавскую — с должности главы жюри из-за поддержки СВО

Юрий Кот Фото КП Недавно на международном форуме «Сохраним жизнь» выступала актриса Олеся Железняк — мама четверых детей, актриса, ведущая программы, посвященной церковным праздникам, на телеканале «Спас».
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