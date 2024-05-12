После падения автобуса в реку в Петербурге задержан организатор перевозок. В чем его подозревают?

Задержан начальник ООО «Такси» по делу о падении автобуса в реку в Петербурге В Санкт-Петербурге по делу о гибели пассажиров утонувшего в реке Мойке автобуса задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей.