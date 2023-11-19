Иордания сделала заявление по Газе: Определена роль миротворческих войск и статуса анклава

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади и Бретт Макгерк, один из высокопоставленных чиновников Белого дома на Ближнем Востоке, определили будущее Газы на конференции по региональной безопасности в Бахрейне.
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