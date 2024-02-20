Нелегальные склады снесли в Строительном проезде в Южном Тушине

В Южном Тушине демонтировали склады, которые были построены незаконно. «Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили, что на территории бывшей ремонтно-строительной базы без получения соответствующих разрешений и других правовых оснований возвели нежилое здание с пристройкой общей площадью более 1,9 тысячи квадратных метров.
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