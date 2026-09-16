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Средняя зарплата в Грузии выросла до 2400 лари (910 долларов)

Средняя зарплата в Грузии выросла до 2400 лари (910 долларов)

Во II квартале 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии составила 2389,3 лари (около $910), увеличившись за год на 177,3 лари, или 8%.

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