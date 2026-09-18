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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» проиграл 4 из 5 матчей со старта сезона. Команда Гордона идет последней на Востоке

«Трактор» проиграл « Спартаку » (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Для команды тренера  Скотта Гордона это поражение стало 3-м подряд и 4-м в 5 играх со старта сезона-2026/27.

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