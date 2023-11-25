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Артета о своих эмоциях: «Я реагирую, когда игрок забивает гол или теряет мяч – такова игра. Давайте будем сидеть как в театре, уберем звук и посмотрим, будет ли футбол интересным»

Артета о своих эмоциях: «Я реагирую, когда игрок забивает гол или теряет мяч – такова игра. Давайте будем сидеть как в театре, уберем звук и посмотрим, будет ли футбол интересным»

Главный тренер «Арсенала» ответил на претензии по поводу критики в адрес судейства. Высказывалось предположение, что резкие слова испанца подают плохой пример в плане отношения к арбитрам.

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