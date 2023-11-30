Минское ´Динамо´ стало чемпионом Беларуси по футболу, остановив реку времени.

Минское ´Динамо´ стало-таки чемпионом страны по футболу. Вожделенное золото пришло к команде спустя 19 лет после предыдущего успеха на бобруйском стадионе имени легенды динамовского клуба Александра Прокопенко в день рождения главного тренера Вадима Скрипченко.