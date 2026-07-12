Американская журналистка Маргарет Бреннан утверждает, что перед смертью сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) у них состоялась беседа, в ходе которой он сказал, что Белый дом поддержал его план по российской нефти.