Американская журналистка Маргарет Бреннан утверждает, что перед смертью сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) у них состоялась беседа, в ходе которой он сказал, что Белый дом поддержал его план по российской нефти.
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