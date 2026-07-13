Макрон: Украина купит у Франции 16 истребителей Rafale

Киев приобретет у Парижа 16 самолетов Rafale с полным комплектом вооружения. Первые самолеты начнут использоваться в 2028–2029 годах, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже.
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