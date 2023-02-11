Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков: «Смотрел бои Емельяненко и изучал боевые приемы, которые не знал»

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков прокомментировал последний бой Емельяненко в карьере и назвал Федора своим кумиром.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх