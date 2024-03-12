В Индии одобрили проект боевого самолёта AMCA

Модель перспективного индийского истребителя пятого поколения AMCA (с) Архивное фото Правительство Индии одобрило финансирование создания прототипа перспективного одноместного, двухдвигательного, многоцелевого боевого самолёта пятого поколения.
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