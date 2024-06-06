Юрист рассказала, кому достанется наследство Анастасии Заворотнюк

Адвокат Елена Калиничева рассказала о разделе наследства актрисы Анастасии Заворотнюк. Владельцами роскошного особняка площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе были актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев.
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