🐓Как в Крыму готовят копытных и пернатых к жизни на воле? Воспроизводство дикой фауны — оно из направлений работы крымских хозяйств в Белогорском и Бахчисарайском районах.
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