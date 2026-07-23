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Из-за удара по объекту энергетики обесточена Черниговская область

Из-за удара по объекту энергетики обесточена Черниговская область

В результате российской атаки поврежден энергетический объект. Отключено электроснабжение десятков тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах, сообщает "Чернигивоблэнерго".

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