Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды

АС

Анатолий Страшко

Когда я читаю о Ельцине, то пытаюсь найти среди моря справедливой критики что-то положительное, в его правлении. Мы все будто прозрели, начали понимать как при советской (читай коммунистической) системе люди прорываются к власти. Увидели, что коммунизм можно построить, и его построили , но очень узкая группа людей для себя. А остальные должны были трудится и трудится для обеспечения этого "коммунизма". Увидели как стареющие правители при этом их коммунизме пытаются доказать остальным что, мы идем правильной дорогой. Как говаривал Брежнев - мы с товарищем Хоннекером идём на говно .....на говно.....ой -нога в ногу. Мы увидели что нельзя перепрыгнуть через целые социально-общественные формации. Как заявляли наши строители коммунизма для себя родных - от феодализма к социализму. Это хорошо видно сейчас на примерах наших бывших республик Среднеё Азии. Как были в феодализме так и остались. Мы сейчас отдуваемся. Многое мы все увидели. Не хочется перечислять. И это плюс того, что произошло у нас в стране благодаря пьяному Боре. Мы просто стали умнее. Повторяю не циничнее , как некоторые антисоветчики и русофобы ныне, а умнее. И не верно иудейское утверждение, что только дураки учатся на своих ошибках. Именно на своих ошибках, их понимании, выборе путей исправления этих ошибок , учатся умные люди. Центр Ельцина это ошибка, к счастью ошибка наших либерастов, с тайной надеждой превращения этого Центра в идейный центр для Новой России. Для которой существа типа Толика Рыжего уже и Конституцию в Тель-Авиве пишут. И ошибка эта, даже не ошибка, а осмысленная задумка потерпела крах и будет исправлена.