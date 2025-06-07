Царьград ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpressа Когда будет нанесён решающий удар Артёма Жоги по либеральной "Семье".
Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды
Комментарии
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юф
юра федулов
Да свершится святое дело, раз два истинных патриота взялись за это!
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Когда я читаю о Ельцине, то пытаюсь найти среди моря справедливой критики что-то положительное, в его правлении. Мы все будто прозрели, начали понимать как при советской (читай коммунистической) системе люди прорываются к власти. Увидели, что коммунизм можно построить, и его построили , но очень узкая группа людей для себя. А остальные должны были трудится и трудится для обеспечения этого "коммунизма". Увидели как стареющие правители при этом их коммунизме пытаются доказать остальным что, мы идем правильной дорогой. Как говаривал Брежнев - мы с товарищем Хоннекером идём на говно .....на говно.....ой -нога в ногу. Мы увидели что нельзя перепрыгнуть через целые социально-общественные формации. Как заявляли наши строители коммунизма для себя родных - от феодализма к социализму. Это хорошо видно сейчас на примерах наших бывших республик Среднеё Азии. Как были в феодализме так и остались. Мы сейчас отдуваемся. Многое мы все увидели. Не хочется перечислять. И это плюс того, что произошло у нас в стране благодаря пьяному Боре. Мы просто стали умнее. Повторяю не циничнее , как некоторые антисоветчики и русофобы ныне, а умнее. И не верно иудейское утверждение, что только дураки учатся на своих ошибках. Именно на своих ошибках, их понимании, выборе путей исправления этих ошибок , учатся умные люди. Центр Ельцина это ошибка, к счастью ошибка наших либерастов, с тайной надеждой превращения этого Центра в идейный центр для Новой России. Для которой существа типа Толика Рыжего уже и Конституцию в Тель-Авиве пишут. И ошибка эта, даже не ошибка, а осмысленная задумка потерпела крах и будет исправлена.
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1 час.
Астон Мартин
цинизм в том что как бы кто не критиковал ельцина из простых граждан поперек их мнения политики приближенные к ельцину открыли второй центр , то есть дают понять что мнение граждан ничего не стоит и ничего не значит , и чубайсу дали преспокойно уехать ...простые люди их голос абсолютный ноль ...главное верить в "абещания" что скоро чего то там ...
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35 мин.
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