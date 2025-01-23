Юные жители Псковской области в ходе Всероссийской акции «Студенческий десант» встретились с местными полицейскими и общественниками

В рамках акции «Студенческий десант» для учащихся Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа во взаимодействии с членами Общественного совета при МО МВД России «Себежский» была организована встреча в межмуниципальном отделе МВД России «Себежский».
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