РЭО: ПНИПУ запустил конкурс «Большая разведка» с экотреком

Пермский политехнический университет, являющийся участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла», запустил конкурс «Большая разведка», направленный на обучение и развитие инновационных и технологических проектов (стартапов).
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