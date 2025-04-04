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РЭО: ПНИПУ запустил конкурс «Большая разведка» с экотреком

РЭО: ПНИПУ запустил конкурс «Большая разведка» с экотреком

Пермский политехнический университет, являющийся участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла», запустил конкурс «Большая разведка», направленный на обучение и развитие инновационных и технологических проектов (стартапов).

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