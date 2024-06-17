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Миграционная политика и самоликвидация Европы

Миграционная политика и самоликвидация Европы

В 1973 году француз Жан Распай опубликовал наиболее значительный роман-предостережение об опасности массовой миграции в Европу под заголовком «Стан избранных» («Лагерь святых»), за которую левые либералы назвали его расистом.

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