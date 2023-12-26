Минфин России не предлагает снижать долю государства в «Сбербанке», и считает возможным приватизировать финансовые организации с долей РФ выше контрольной, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
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