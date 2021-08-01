Тайная доктринаПолитикаАндрей Скляров: древние боги - кто они Запретные Темы Истории Андрей Скляров: древние боги - кто они История — это страницы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновАльберт, муж королевы Виктории, не был королем. Его позиция при дворе была определена как Prince Consort, что в дословном переводе так и означало – принц-супруг. Однако он был для Виктории гораздо больше, чем муж, он являлся ее советчиком, помощником, управителем, организатором. Во всех трудных ситуациях она всегда могла на него положиться. После смерти Альберта Виктория пожизненно носила траур и всей прислуге во дворе запретила улыбаться и носить одежду другого цвета, кроме черного. Горничным до конца ее дней было приказано менять полотенце в комнате мужа, выносить ночной горшок и подготавливать для него одежду на день, как это делалось раньше. Они не роптали, поскольку покойник был непривередлив. Виктория повсеместно устанавливала памятники и бюсты любимому и удостаивала рыцарства тех, кто возводил их на собственные средства. Она скорбела по Альберту до самой своей смерти, никогда не расставаясь с его усыпанным бриллиантами портретом. Когда любимый премьер-министр Виктории Бенджамин Дизраэли умирал и близкие спросили его, хочет ли он проститься со своей королевой, он ответил: «Зачем? Она ведь только попросит меня передать сообщение ее Альберту». Отрывок из книги Татьяны Диттрич 📷 кадр из сериала ВикторияКомментировать
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