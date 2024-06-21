В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

Также в детсадах нельзя будет отмечать ряд мусульманских праздников.«Одни из принятых сегодня поправок запрещают "ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой национальной культуре одежды", а также идгардак (детские гуляния по случаю наступления двух основных мусульманских праздников - Иди Рамазон и Иди Курбон).