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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

Также в детсадах нельзя будет отмечать ряд мусульманских праздников.«Одни из принятых сегодня поправок запрещают "ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой национальной культуре одежды", а также идгардак (детские гуляния по случаю наступления двух основных мусульманских праздников - Иди Рамазон и Иди Курбон).

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