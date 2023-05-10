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"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову

"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову

Не так давно Валерий Меладзе угодил в настоящую ловушку украинцев, поддавшись провокации. Во время концерта за границей один из слушателей предложил ему на камеру произнести националистический лозунг, и он это сделал, за что получил волну негатива в свой адрес.

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