НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Трамп усмотрел прогресс в ситуации по Украине и отказался давать ракеты к Patriot

Трамп усмотрел прогресс в ситуации по Украине и отказался давать ракеты к Patriot

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме затронул сразу несколько острых тем: от возможной военной помощи Киеву до состояния американских арсеналов и утечек секретных данных в СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии