Школа выплатит ребенку 100 тысяч за травму руки и две операции

Школа № 69 в Нижнем Тагиле компенсирует ученице моральный ущерб в 100 тысяч за травму пальца. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, 7 сентября днем одна из девочек на перемене прищемила дверью в туалет палец на левой руке.