В Кузбассе Следком возбудил уголовное дело после превращения школы в гостиницу

Проводится доследственная проверка по сообщению о закрытии школы ради гостиницыСледователи СУ СК РФ по Кемеровской области сообщили о проведении доследственной проверке по сообщению в СМИ о том, кто одну из общеобразовательных школ закрыли, а вместо нее открыли гостиницу.
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