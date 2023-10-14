В Кузбассе Следком возбудил уголовное дело после превращения школы в гостиницу

Проводится доследственная проверка по сообщению о закрытии школы ради гостиницыСледователи СУ СК РФ по Кемеровской области сообщили о проведении доследственной проверке по сообщению в СМИ о том, кто одну из общеобразовательных школ закрыли, а вместо нее открыли гостиницу.