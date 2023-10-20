В Татарстане Кадырова раскритиковали, потом извинились

В Татарстане Кадырова раскритиковали, потом извинилисьДепутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждению Адама Кадырова - сына главы Чечни - после избиения им Никиты Журавеля.
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