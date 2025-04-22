Препятствия на пути: Кто стоит между Трампом и его борьбой с трансгендерной повесткой? Ирэн ОрлонскаяПосле избрания на пост президента США Дональд Трамп утвердил политику, согласно которой в стране признаются только два пола — мужской и женский.