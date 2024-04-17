Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину

Россия не получала по дипломатическим каналам приглашение на церемонию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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