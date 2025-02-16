Юсупов перешел из «Динамо» Махачкала в «Черноморец». У хавбека 11 голов в 115 матчах за дагестанский клуб

27-летний полузащитник продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». Юсупов выступал за «Динамо» с 2020 года, пройдя с клубом весь путь из Второй лиги в Мир РПЛ и забив за карьеру 11 голов в 115 матчах.