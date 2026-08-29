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Поварёнок с лучшими рецептами

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Греческий салат, запечённый с орзо

Греческий салат, запечённый с орзо

Сегодняшний рецепт — это греческий салат (но без огурцов), ингредиенты которого запекаются, чтобы их вкус стал слаще и насыщеннее, приобретая почти «джемовые» нотки.

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