Подробный гороскоп на неделю с 3 по 9 марта для всех знаков Зодиака

Начало весны откроет новые возможности для личностного роста и работы над ошибками. Начало марта, помимо ингрессии Меркурия в знак Овна, принесет несколько позитивных конфигураций планет, которые сделают этот период интересным и запоминающимся.
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