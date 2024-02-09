Названа причина невозможности прокачки газа по «Северному потоку-2»

Для начала прокачки российского природного газа в Германию по трубопроводной системе «Северный поток-2» (СП-2) необходимо возобновить процесс сертификации проекта, который был приостановлен в середине ноября 2021 года.
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