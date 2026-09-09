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Аргументы и Факты

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11-летний мальчик спас годовалую сестру во время пожара на дне рождения

11-летний мальчик спас годовалую сестру во время пожара на дне рождения

В Британии 11-летний школьник вынес годовалую сестру из горящего дома, пишет Mirror.По данным издания, пожар произошел 1 сентября, когда в доме праздновали день рождения еще одной его сестры.

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