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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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40 фото выдр, на которые невозможно смотреть без улыбки

40 фото выдр, на которые невозможно смотреть без улыбки

Выдры — одни из самых обаятельных животных на планете. Они живут в реках, морях и озёрах почти на всех континентах, а в воде чувствуют себя как дома с первых недель жизни.

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