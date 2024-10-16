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Основательница Wildberries предупредила о провокации Бакальчука в Шушарах

Основательница Wildberries предупредила о провокации Бакальчука в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила своего экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, который пока не введен в эксплуатацию после пожара.

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