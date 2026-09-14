«Торпедо» обыграло «Ак Барс» со счётом 3:2 на новой «Volga Арене»

В стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой «Volga Арене» нижегородское «Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» со счётом 3:2.
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