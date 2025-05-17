Лобби упрощает регистрацию мигрантам

ИА REX Министерство труда РФ. Фото: mintrud.gov.ru Москва и Московская область, а также строительное лобби ловко протащили в первом чтении законопроект, согласно которому мигрант, получивший патент (разрешение на работу) в одном регионе России сможет по нему работать в другом, не проходя перерегистрацию, что пока запрещено, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, передает REX 15 мая.