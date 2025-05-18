Намекнул багетом: кто просил Дурова блокировать румынские телеграм-каналы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров обвинил правительство одной из западных стран в требовании блокировать оппозиционные телеграм-каналы накануне выборов президента в Румынии.
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