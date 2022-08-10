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Экс-защитник «Спартака» Сорокин перешел в венгерский «Ференцварош»

Экс-защитник «Спартака» Всеволод Сорокин перешел в венгерский «Ференцварош». 28-летний игрок провел 132 матча в КХЛ за «Спартак» и «Атлант», набрав 10 (4+6) очков при 102 минутах штрафа.

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