“НИ ШАГУ НА ДОРОГУ, ПОКА НЕ УБЕДИШЬСЯ, ЧТО ЭТО БЕЗОПАСНО”

Сотрудники Невьянской Госавтоинспекции проводят беседы со школьниками в преддверии летних каникул. Полицейские рассказывают детям о том, как не попасть в беду, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть, где можно кататься на велосипедах и самокатах.
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