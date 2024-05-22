“НИ ШАГУ НА ДОРОГУ, ПОКА НЕ УБЕДИШЬСЯ, ЧТО ЭТО БЕЗОПАСНО”

Сотрудники Невьянской Госавтоинспекции проводят беседы со школьниками в преддверии летних каникул. Полицейские рассказывают детям о том, как не попасть в беду, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть, где можно кататься на велосипедах и самокатах.