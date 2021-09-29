Страна и люди

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25 ЛЕТ ЗВЕРСКОЙ РАСПРАВЕ В КАБУЛЕ. КОГДА-НИБУДЬ НАДЖИБУЛЛЕ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК

25 ЛЕТ ЗВЕРСКОЙ РАСПРАВЕ В КАБУЛЕ. КОГДА-НИБУДЬ НАДЖИБУЛЛЕ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК

ФОТО: ANDREI SOLOMONOV, JORN STJERNEKLAR / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Трагическая дата. Четверть века назад талибы* замучили в Кабуле бывшего президента Афганистана Наджибуллу, преданного перед этим Ельциным, Козыревым и своим окружением.

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