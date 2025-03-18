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Идеи бюджетного декора, который вдохнет в интерьер новую жизнь

Идеи бюджетного декора, который вдохнет в интерьер новую жизнь

Уют — это не про деньги, а про хитрость, смекалку и немного магии творчества. Главное — не бояться экспериментов и помнить, что даже самый скромный интерьер можно превратить в уютное гнездышко, если подойти к делу с юмором и фантазией.

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