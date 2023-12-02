Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Олег Орлов

Это и не рогули и вообще никто... Это просто прощелыги( Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул - синонимы по словарю Даля) . Сегодня им выгодно быть в КПСС, завтра выбрасывать публично партбилет, или жечь паспорт, без разницы какой, российский или украинский... Что в тренде, то и их... Сегодня они служат Мамоне, а завтра будут раскулачивать бывших служителей Мамоны.. Какими были они сами... Это люди без принципов, чести, совести и веры... И ещё, вчера они хамили турецкому султану, мы радовались, даже картину написали, сегодня мы для них враги, а завтра будут европейцы врагами... К кого нет ничего святого, не может быть симпатий, только ненависть...