Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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    А когда у нас введут?Палата представит...
  • Олег Орлов
    Это и не рогули и вообще никто... Это просто прощелыги( Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул - синонимы по словарю Даля...Реалии самостийно...
  • Нина Попова
    Это русская земля. А то, что там завились крысы, так крыс травят. Единственное, что можно, так Львов обменять на кусо...Реалии самостийно...

Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Политнавигатор Мы возвращаемся к теме реалий украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской камарильей, в плане государственного строительства и очистки менталитета жителей от нацистского засорения.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
САМИ СЕБЯ ПОХОРОНЯТ, УЖЕ НАЧАЛИ!
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1 час.
Нина Попова
Это русская земля. А то, что там завились крысы, так крыс травят. Единственное, что можно, так Львов обменять на кусок польской земли между Калининградом и Белоруссией.
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30 мин.
Олег Орлов
Это и не рогули и вообще никто... Это просто прощелыги( Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул - синонимы по словарю Даля) . Сегодня им выгодно быть в КПСС, завтра выбрасывать публично партбилет, или жечь паспорт, без разницы какой, российский или украинский... Что в тренде, то и их... Сегодня они служат Мамоне, а завтра будут раскулачивать бывших служителей Мамоны.. Какими были они сами... Это люди без принципов, чести, совести и веры... И ещё, вчера они хамили турецкому султану, мы радовались, даже картину написали, сегодня мы для них враги, а завтра будут европейцы врагами... К кого нет ничего святого, не может быть симпатий, только ненависть...
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22 мин.

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