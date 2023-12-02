Политнавигатор Мы возвращаемся к теме реалий украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской камарильей, в плане государственного строительства и очистки менталитета жителей от нацистского засорения.
Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?
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Владимир Соловьев
САМИ СЕБЯ ПОХОРОНЯТ, УЖЕ НАЧАЛИ!
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1 час.
Нина Попова
Это русская земля. А то, что там завились крысы, так крыс травят. Единственное, что можно, так Львов обменять на кусок польской земли между Калининградом и Белоруссией.
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30 мин.
Олег Орлов
Это и не рогули и вообще никто... Это просто прощелыги( Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул - синонимы по словарю Даля) . Сегодня им выгодно быть в КПСС, завтра выбрасывать публично партбилет, или жечь паспорт, без разницы какой, российский или украинский... Что в тренде, то и их... Сегодня они служат Мамоне, а завтра будут раскулачивать бывших служителей Мамоны.. Какими были они сами... Это люди без принципов, чести, совести и веры... И ещё, вчера они хамили турецкому султану, мы радовались, даже картину написали, сегодня мы для них враги, а завтра будут европейцы врагами... К кого нет ничего святого, не может быть симпатий, только ненависть...
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22 мин.
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