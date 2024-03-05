Герхард Бергер: Хорнер останется в Red Bull, а уйдут Марко, Ньюи и Ферстаппен

Lucas Pripfl / Red Bull RingБывший гонщик Формулы 1 и экс-глава Toro Rosso Герхард Бергер, который в последнее время был промоутером немецкого чемпионата DTM, считает, что кризис в команде Red Bull Racing может привести к уходу ключевых игроков из коллектива.
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